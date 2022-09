Jeune Palestinien tué par l’armée israélienne

Palestine : Un adolescent tué lors de heurts avec l’armée israélienne

Mercredi, un soldat israélien et deux Palestiniens du village de Kfar Dan ont été tués lors d’échanges de tirs au checkpoint de Jalameh, point de passage entre Israël et la Cisjordanie, à quelques kilomètres de Jénine.

Identifier et détruire les maisons «des deux terroristes»

Des sources palestiniennes ont fait état tôt jeudi matin d’une présence des forces israéliennes dans le village de Kfar Dan. De son côté, l’armée israélienne a indiqué s’y être déployée pour «identifier les maisons des deux terroristes» ayant tué un soldat israélien, dans le but ensuite de les détruire, comme le veut sa politique contre les auteurs d’attaques anti-israéliennes.

Heurts fréquents

Depuis une série d’attentats anti-israéliens, à partir de mars, qui ont fait 19 morts, l’armée israélienne a multiplié ses opérations dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l’État hébreu, notamment dans les régions de Naplouse et Jénine, où des groupes armés palestiniens sont actifs. Ces opérations, fréquemment émaillées de heurts avec la population locale ou des combattants, ont fait des dizaines de morts côté palestinien et conduit à l’arrestation de plus de 1500 personnes, selon le chef de l’armée israélienne, Aviv Kohavi.