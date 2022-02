Fribourg : Un Afghan avait menti sur son âge, il sera rejugé et risque gros

Poursuivi pour différents motifs, un requérant d’asile afghan majeur s’était fait passer pour un mineur. Le pot aux roses ayant été découvert dans le cadre d’une nouvelle enquête, il sera rejugé par la justice des adultes.

Condamné à trois mois de prison, un suivi thérapeutique et une assistance personnelle par la justice des mineurs fribourgeoise en 2018, l’homme né en 1997, et non en 2001 comme il l’avait alors prétendu, avait profité du fait d’être considéré comme mineur devant la justice, rappelle La Liberté.