Le festival Afterseason à Villars change de lieu

Festival à Villars (VD) : Un Afterseason 100% suisse dans un nouveau lieu

Le festival électronique se tiendra pour la première fois au Golf Club de Villars. Il n’y aura que des DJ suisses au menu, du 25 au 27 mars 2022.

Depuis sa première édition, en 2014, l’Afterseason occupait l’ancien refuge militaire situé à 1700 m d’altitude, juste en dessous de Bretaye. Ce ne sera plus le cas en 2022. Le festival électronique, qui avait eu lieu en automne en 2021, déménage pour s’installer, à quelques centaines de mètres de là, au Golf Club de Villars. «Ce lieu est positionné de manière plus centrale par rapport au domaine skiable: le Golf est directement sur les pistes. De plus, nous pourrons augmenter la capacité d’accueil en agrandissant notre dancefloor», expliquent les organisateurs. Ils précisent que l’accès se fera toujours via le train: «Nous sommes l’un des seuls festivals de montagne qui permet au public de fêter jusqu’à 4h du matin à 1600 m d’altitude puisque la descente est sécurisée avec le train et non en télécabine».