Genève - Un «agenda naturel» en faveur de la biodiversité

Vue depuis le pont Butin sur la jonction entre le Rhône et l’Arve. La rencontre des deux cours d’eau offre un spectacle bicolore: en vert le Rhône et l’Arve en beige.

Observation de castors, découverte des chauve-souris ou dégustation de plantes sauvages. Voilà quelques-unes des activités que l’on peut découvrir sur www.dansmaNature.ch . Cette nouvelle plateforme, créée par l’État de Genève en partenariat avec des acteurs associatifs et institutionnels, vise à sensibiliser davantage le grand public à la biodiversité.

A la manière d’un «agenda naturel», l’interface permet ainsi de découvrir l'ensemble des animations organisées dans la région. La plateforme fait aussi office de guide de terrain et présente plus d'une cinquantaine de lieux et de parcours à thème pour des sorties en nature. Le site d’information, qui regroupe les annonces d'une dizaine d'organismes actifs dans le domaine de la biodiversité, sera enrichi par de nouvelles activités tout au long de l’année.