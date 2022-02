Genève : Un agent de joueurs suspecté d’un cyber hold-up étonnant

Le Ministère public s’intéresse au représentant d’un footballeur français. Il le soupçonne d’avoir volé une banque gabonaise via des bancomats au bout du lac.

Genève a été le théâtre d’un incroyable «cyber hold-up» en février 2017, rapporte le journal sportif français « L’Equipe », qui s’intéresse à un agent de footballeurs conseillant notamment l’international hexagonal Moussa Sissoko. Le procureur genevois Guillaume Zuber souhaite entendre cet homme en qualité de prévenu. Il a pour ce faire envoyé une demande d’entraide judiciaire à la France, restée pour l’heure lettre morte. L’affaire porte sur le vol de 1,36 million de francs via divers bancomats de la cité de Calvin, grâce à un procédé peu commun.

Les suspects, dont cinq sont jugés depuis ce mercredi à Paris pour le volet français du dossier, sont accusés d’avoir dévalisé la plus grande banque du Gabon, la BGFI. Pour ce faire, ils ont utilisés des cartes bancaires prépayées émises par cet établissement bancaire, dont ils ont augmenté le plafond de retrait grâce à une manipulation informatique frauduleuse. A Genève, vingt-deux de ces cartes ont été employées entre le 3 et le 5 février 2017. Durant ces trois jours, les malfrats ont effectué 1361 retraits de 1000 francs chacun dans différents distributeurs de billets. Des opérations similaires ont été menées durant la même période en Ile-de-France, en Allemagne et au Luxembourg, pour un préjudice total approchant les 3 millions d’euros.