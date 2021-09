Zurich : Un agent de mannequins masculins jugé coupable d’abus sexuels

Un homme de 34 ans, gérant d’une agence de mannequinat zurichoise, était accusé d’avoir eu des gestes déplacés envers ses employés. Il a écopé de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis.

Le propriétaire d’une agence de mannequinat zurichoise aurait harcelé plusieurs jeunes hommes, et ce durant des années. La première agression remonterait à l’été 2011. Le prévenu aurait eu pour habitude de contacter les jeunes hommes via les réseaux sociaux et de les inviter à un shooting. Selon l’acte d’accusation, il leur faisait boire de l’alcool avant de leur demander de se déshabiller pour les photos. Il aurait ensuite profité de la situation pour leur toucher les fesses, se frotter à eux. Parfois, il aurait tenté de les embrasser et de les inciter à des actes d’ordre sexuel.