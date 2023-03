Equateur: Un agent de sécurité errait dans la rue avec des explosifs fixés au corps

La police équatorienne a désamorcé des explosifs scotchés autour du buste d’un agent de sécurité qui, désespéré, attendait l’intervention des unités de déminage dans une rue du port de Guayaquil, une ville gangrénée par le trafic de drogue. Sur des vidéos diffusées via les réseaux sociaux, on peut voir un homme, le buste entouré d’adhésifs retenant des paquets rectangulaires, d’où sortent des câbles électriques, qui porte les mains à la tête, sous le regard distant de piétons.

Les médias équatoriens ont précisé qu’il s’agissait d’un agent de sécurité d’une bijouterie, qui aurait été ligoté avec des explosifs, car son employeur aurait refusé le racket auquel il était soumis. «Je félicite la bravoure et le travail professionnel de nos policiers et de l’équipe de déminage, pour avoir désactivé l’engin explosif», a tweeté, jeudi, le commandant de la police, Fausto Salinas.

Vigile en bonne santé

Le port de Guayaquil, la deuxième ville d’Equateur, est désormais l’une des zones les plus violentes dans ce pays. Gangs et groupes criminels s’y disputent le contrôle des itinéraires du trafic des stupéfiants. Enlèvements, extorsions et interventions de tueurs à gages y sont fréquents.

Situé entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, l’Équateur est passé du statut de simple pays de transit à celui d’important centre de distribution vers l’Europe et les États-Unis. Les saisies de drogue ne cessent d’y augmenter et le taux de morts violentes est passé de 14 pour 100’000 habitants, en 2021, à 25 en 2022.