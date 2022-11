Drame : Un agent du fisc tué lors d’un contrôle dans le nord de la France

«Drame innommable»

L’homme a été tué «de plusieurs coups de couteau», avait auparavant indiqué une source proche de l’enquête. «Une femme, inspectrice des impôts», a également été retrouvée au domicile du brocanteur, «ligotée sur une chaise et profondément choquée», a ajouté cette source.

Le brocanteur s’est pour sa part «suicidé», a indiqué une deuxième source proche de l’enquête, selon laquelle l’agent des finances publiques et sa collègue ont été séquestrés au domicile du brocanteur. «Au moment de l’arrivée des gendarmes, les deux hommes étaient morts», a-t-elle précisé, soulignant que la gendarmerie avait été prévenue «par un témoin». La section de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-France a été saisie.

«Une personne lambda»

Le brocanteur, divorcé et père de deux enfants, «était arrivé dans le village il y a quatre ans», a affirmé à l’AFP le maire du village, Éric Bianchin. «Il avait acheté une ferme rue de Quéant, où il faisait des ventes chez lui. Il vidait les maisons, les vide-greniers et revendait chez lui», a-t-il ajouté, les yeux humides derrière ses lunettes.

Les collègues de la victime, qui travaillait pour «la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Pas-de-Calais et plus largement tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés et en deuil», a déclaré M. Attal devant le Sénat, évoquant «un drame innommable». Il a indiqué qu’il se rendrait à la DDFIP d’Arras mardi matin. Il y est attendu à 11h30.