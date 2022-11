Grisons: un agriculteur attaqué et blessé par son taureau

L’apprenti a entendu les appels à l’aide du fermier et s’est précipité pour l’aider. Il a distrait le taureau et l’a conduit dans un autre enclos. Avec un voisin, il a prodigué les premiers soins à la personne blessée. Une équipe d’ambulance de l’équipe de secours de Coire est arrivée et a transporté l’homme de 54 ans à l’Hôpital cantonal des Grisons.