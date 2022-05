Procès en Allemagne : Un agriculteur attaque Volkswagen en justice au nom du climat

Soutenu par Greenpeace, le plaignant s’appuie sur un arrêt de 2021 de la Cour constitutionnelle allemande, qui a fait de la protection du climat, un droit fondamental dans le pays.

Droit fondamental

Par l’action devant le tribunal local de Detmold, Greenpeace et l’agriculteur espèrent contraindre le groupe à ne vendre plus que des voitures électriques, à partir de 2030, bien plus tôt que ne le prévoit Volkswagen. Le groupe aux douze marques, dont Audi et Porsche, table à cet horizon de temps sur une proportion de 50% de modèles électriques vendus.