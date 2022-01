Un agriculteur revient dans L’amour est dans le pré

M6 : Un agriculteur retente sa chance dans «L’amour est dans le pré»

Thierry, que l’on avait découvert dans la saison 10 du programme, va à nouveau essayer de trouver son âme soeur en 2022.

Diffusés généralement au mois de janvier, les portraits des agriculteurs de «L’amour est dans le pré» seront proposés un mois plus tard cette année et plus précisément les 14 et 21 février 2022, a communiqué M6. Neuf hommes et quatre femmes âgés de 24 à 72 ans chercheront leur âme soeur dans la saison 17 du programme auquel deux Romands avaient pris part en 2021.