Léman: Un aigle rendu à la vie sauvage mutilé et tué en Allemagne

Huit mois après avoir été rendu à la vie sauvage dans le cadre d’un programme de réintroduction, un aigle élevé au parc animalier des Aigles du Léman, à Sciez (Haute-Savoie/F) a été retrouvé mort au nord-ouest de l’Allemagne, vers Dortmund. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», le pygargue à queue blanche a été tué par balle et était mutilé: sa tête et ses pattes avaient été coupées, sans doute pour servir de trophée à son chasseur. Le volatile âgé d’exactement un an était l’un des quatre à avoir été relâché des volières françaises pour rejoindre son milieu naturel. Les trois autres pygargues, eux, se portent bien. Le directeur des Aigles du Léman a confié au quotidien genevois que jamais il n’aurait pensé qu’en 2023, quelqu’un serait assez lâche pour tirer sur un jeune oiseau. L’épisode démontre, selon lui, que le travail d’information doit se poursuivre.