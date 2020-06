Nature

Un aigle royal est né dans le canton de Neuchâtel

La naissance d’un spécimen de cette espèce n'était plus arrivée dans le canton depuis 200 ans.

Un aigle royal est né dans un secteur forestier escarpé entre le Creux-du-Van et le Chasseron, sur la commune de Val-de-Travers. Cela n'était plus arrivé dans le canton de Neuchâtel depuis 200 ans.

Naissance après 2 échecs

«Après deux tentatives infructueuses en 2018 et 2019», un couple d'aigle royal a reconstruit un nid en 2020 dans un épicéa. Il a élevé un jeune qui devrait s’envoler vers mi-juillet, ont indiqué lundi à La Chaux-de-Fonds les deux ornithologues Jean-Daniel Blant et Bernard Claude.

Cohabitation avec les éoliennes

Pour voir comment les aigles pourraient cohabiter avec les éoliennes, 15 journées d’observations ont été réalisées simultanément en 2019 et 2020 sur les périmètres des futurs parcs éoliens de la Montagne de Buttes (NE), de Grandsonnaz (VD) et de Provence (VD). Elles ont permis de cerner les déplacements et les comportements du couple tout au long de l'année. Une caméra a filmé aussi en temps réel les départs et arrivées des oiseaux au nid.