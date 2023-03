Un «aigle» suisse sur le champ de bataille ukrainien

Un véhicule militaire suisse a été photographié en Ukraine, sur le front près de Bakhmout, le 18 mars dernier. Il s’agit d’un Mowag «Eagle I», un véhicule de reconnaissance et de transport de troupes fabriqué en Suisse dans les années 90, rapportent « La Liberté » et la «NZZ». Si cette découverte ne surprend pas Jacques Baud, chef de projet pour l’acquisition de ce véhicule chez Armasuisse dans les années 1990, la question se pose de savoir comment le blindé suisse est parvenu en Ukraine. Une certitude: il n’a pas été donné par la Confédération, car Berne refuse toujours d’envoyer des armes en Ukraine.

Le Secrétariat d’État à l’économie, responsable du contrôle des exportations, a déclaré prendre «cette annonce très au sérieux», et qu’il allait «procéder le plus rapidement possible à toutes les clarifications nécessaires». Si l’on regarde en arrière: seul le Danemark a commandé de tels engins à la Suisse. Mais, après dix ans d’utilisation, ils ont été revendus en 2013 à une firme allemande. Les Allemands auraient également signé une convention de non-réexportation de matériel de guerre. Le mystère, pour le moment, reste entier.