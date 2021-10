La plaque de James Bond parcourt encore les routes lucernoises

«Une relique unique»

Et un jour, la chance a sonné à sa porte. Il y a plus de vingt ans, il a croisé le chemin de la femme en possession de «LU 6789». «J’ai engagé la conversation et nous sommes restés en contact. Pour finir, les choses ont évolué de telle manière qu’elle a finalement accepté qu’on échange nos plaques d’immatriculation.» Pour le fan de James Bond, c’était un rêve qui se réalisait: «C’est une relique unique.» Et selon André Wäfler, «LU 6789» est la seule plaque apparaissant dans James Bond qui est également en circulation dans la vraie vie. «A ma connaissance, toutes les autres plaques du film sont fictives.»