The Pocket Gods : Un album de 1000 morceaux de 30 secondes

Avec le disque «1000x30», le groupe britannique The Pocket Gods désire dénoncer le système appliqué par Spotify pour rémunérer les artistes.

Sur Spotify, pour qu’une écoute soit comptabilisée, il faut qu’une chanson soit jouée durant 30 secondes. Pour The Pocket Gods, cette façon de calculer de la plateforme pousserait les artistes à multiplier les morceaux courts. «Pourquoi écrire des chansons plus longues alors que nous sommes déjà assez peu payés pour seulement 30 secondes», a expliqué dans un communiqué le leader Mark Christopher Lee.

Pour témoigner de son mécontentement, le groupe britannique fondé en 1998 a annoncé qu’il allait sortir le disque «1000×30 – Nobody Makes Money Anymore» qui sera composé de 1000 morceaux de 30 secondes ou d’un peu plus. Tiré de l’album, le single «Nobody Makes Money Anymore» («Plus personne ne gagne d’argent», en français), est déjà sorti. C’est le plus long titre de la galette. Il dure 36 secondes et veut sensibiliser le public sur le minuscule montant reversé aux artistes pour chaque stream, environ un quart de centime selon Mark Christopher Lee.