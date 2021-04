Musique : Un album inédit de Prince annoncé pour le 30 juillet

«Welcome 2 America», dont le morceau-titre est diffusé depuis jeudi, sur les plateformes de streaming et YouTube, sortira cet été, a révélé le label Legacy Recordings.

Cinq ans après la disparition de Prince, l’exploration de son coffre à trésors continue et la sortie d’un album inédit, «Welcome 2 America», est programmée le 30 juillet, indique jeudi, Legacy Recordings, label de Sony.

Le morceau-titre est diffusé en éclaireur sur les plateformes de streaming, notamment sur YouTube , à partir de ce jeudi après-midi. On peut y entendre Prince déclamer, en parlé-chanté, que l’Amérique est «une terre de liberté (mais aussi) un foyer pour l’esclave».

Tiré de sa caverne à pépites

C’est une caverne à fantasmes où dorment un nombre indéterminé de pépites (démos, albums finis ou non, enregistrements live, collaborations, etc.). Prince (disparu le 21 avril 2016 à 57 ans) a savamment entretenu de son vivant la légende autour de ses trésors cachés, au fil de ses déclarations nébuleuses à la presse.

Ces deux dernières années, les albums références, «1999» et «Sign o' the times», avaient notamment été réédités (chez Warner) dans des versions fleuves enrichies de copieux inédits (une soixantaine pour «Sign o’ the times»).