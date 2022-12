Musique : Un album pirate du pédocriminel R. Kelly brièvement mis en ligne

R. Kelly, artiste déchu du R&B condamné à 30 ans de prison pour des crimes sexuels sur des adolescentes et coupable de pédopornographie, a vu vendredi sortir un album inédit, alors qu’il est incarcéré, sur les plateformes Spotify et Apple Music, disque que la presse spécialisée a qualifié d’enregistrement pirate.

C’est le média TMZ qui, le premier, a affirmé que Robert Sylvester Kelly, 55 ans, emprisonné à New York, avait mis en ligne l’album «I Admit it» - 13 titres dont le morceau éponyme de 19 minutes déjà publié en 2018 sur SoundCloud. Spotify n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP et, quelques heures après l’article de TMZ ainsi qu’un autre de Hollywood Reporter, le disque n’était plus disponible sur aucune des deux plateformes de musique en ligne, a-t-on constaté.

Propriété intellectuelle «dérobée»

Le chanteur, mondialement connu pour son tube «I Believe I Can Fly» et ses 75 millions de disques vendus, avait été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d’avoir piloté pendant trois décennies un «système» d’exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes. Pour ces crimes sexuels, le tribunal fédéral de Brooklyn l’avait condamné à 30 ans de réclusion.