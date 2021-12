Assaut du Capitole : Un allié de Trump porte plainte contre la commission d’enquête

L’ex-chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows, menacé de poursuites par la commission qui enquête sur les événements du 6 janvier, contre-attaque.

Mark Meadows était censé être le premier des proches de Donald Trump à accepter de témoigner devant cette commission dite du «6 janvier», date à laquelle des milliers de partisans de l’ancien président ont envahi le siège du Congrès américain. Mais l’ancien «chief of staff» de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, s’est finalement ravisé et a refusé de se présenter mercredi à une déposition, et ce malgré une injonction à comparaître.