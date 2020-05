États-Unis

Un allié de Trump prend la tête du Renseignement

L’élu républicain John Ratcliffe va diriger les services de renseignement américains, malgré son manque d’expérience.

John Ratcliffe a vu sa nomination approuvée de justesse, à 49 voix contre 44, dix mois après avoir été contraint de renoncer à ce poste de directeur du renseignement (DNI), qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et de 15 autres agences de renseignement. Donald Trump avait en effet fait part début août de son intention de le promouvoir à ce poste.

Mais cet ancien maire d’une banlieue aisée de Dallas, et procureur fédéral pendant tout juste un an, en 2007, avait été critiqué notamment par l’opposition démocrate, en raison de son manque d’expérience et de son dévouement envers le président. Il avait également été accusé d’avoir exagéré certains faits d’armes et, même dans les rangs républicains, l’enthousiasme était resté mesuré.