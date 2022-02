Mexique : Un allié d’«El Chapo» arrêté pendant son propre baptême

Un leader de l’organisation criminelle Los Salgueiro, faction du cartel de Sinaloa, a été arrêté vendredi dans une église de Culiacan.

Gros malaise, vendredi dernier dans une église de Culiacan, au nord-ouest du Mexique. Deux hommes et deux femmes étaient en train de se faire baptiser quand un soldat encagoulé a fait irruption derrière eux. José Bryan Salgueiro Zepeda n’a pas eu le temps de répondre au prêtre, qui venait de lui demander s’il «renonçait à toutes les séductions de Satan». Sous le regard effaré de l’assistance, «El 90» a été emmené par deux gardes, rapporte «El Pais» .

À la tête de l’organisation criminelle Los Salgueiro, on trouve également trois frères: Ruperto Salgueiro-Nevarez, Heriberto Salgueiro-Nevarez et José Salgueiro-Nevarez. En novembre 2021, le département américain de la Justice a offert trois récompenses de 5 millions de dollars chacune à qui permettrait leur arrestation. Tous trois sont accusés d’avoir fait passer du fentanyl, de l’héroïne, de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana vers les États-Unis. Leur frère Noel «El Flaco» Salgueiro-Nevarez a été extradé vers les États-Unis en décembre 2019 pour faire face à des accusations de trafic de drogue.