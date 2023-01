Venezuela : Un allié du président défunt Hugo Chávez libéré de prison

Miguel Rodriguez Torres, ancien ministre de l’Intérieur et de la Justice et proche du président défunt Hugo Chavez, a été libéré samedi de prison après cinq ans derrière les barreaux.

Accusé de «trahison»

La libération de Miguel Rodríguez Torres, qui s’est brouillé avec le président vénézuélien Nicolás Maduro après avoir été son ministre de l’Intérieur et de la Justice, est le résultat de pourparlers entre des délégués chavistes et l’opposition vénézuélienne au Mexique. Après sa libération, les médias locaux ont indiqué que M. Rodríguez Torres s’était exilé en Espagne. Ancien proche d’Hugo Chávez, Miguel Rodríguez Torres l’a rejoint lors de son coup d’État militaire manqué en 1992. Au cours du mandat présidentiel de Chávez (1999-2013), ce dernier a occupé plusieurs postes de confiance. Après la mort de l’ancien leader vénézuélien d’un cancer en 2013 et l’arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro, Miguel Rodríguez Torres a été maintenu au poste de ministre de l’Intérieur et de la Justice.