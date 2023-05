Népal: Un alpiniste américain meurt sur l’Everest

Début de saison tragique

Nouveau trafic intense

Le Népal a déjà délivré 466 permis d’ascension à des alpinistes étrangers et, pour la plupart sont accompagnés d’un guide. Ainsi, près de 1000 personnes tenteront d’atteindre le sommet au cours de cette saison, qui se termine début juin. Cela pourrait entraîner un nouveau trafic intense et des goulets d’étranglement sur la voie menant au sommet, et si la fenêtre propice à l’escalade est raccourcie par de mauvaises conditions météorologiques.

Un tiers des morts sont Népalais

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines de grimpeurs à chaque saison, quand les températures sont plus clémentes et les vents généralement plus faibles. Le mois dernier, le célèbre alpiniste nord-irlandais Noel Hanna, 56 ans, est mort dans l’Annapurna, la dixième plus haute montagne du monde, où le taux de mortalité est encore plus élevé que sur l’Everest.