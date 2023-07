Zermatt: encore un alpiniste disparu retrouvé dans un glacier

L’Allemand avait disparu jadis et les recherches n’avaient jamais permis de le retrouver.

Presque 37 ans plus tard, voilà que cet Allemand a refait surface. Le 12 juillet, des alpinistes ont découvert des restes humains et des effets personnels sur le Theodulgletscher, situé sur le territoire de la commune de Zermatt. «L'entier de la découverte a été transporté à Sion, au service de médecine légale de l'Hôpital du Valais, pour y être examiné», raconte la police cantonale dans un communiqué jeudi.

C’est grâce à des analyses ADN que l’identification a pu être faite. «Il s’agissait bien de l’alpiniste disparu depuis septembre 1986», ajoute la police. Celui-ci n’était pas rentré d’une randonnée en montagne et les recherches d’alors n’avaient pas permis de le retrouver. «Le recul des glaciers fait apparaître de plus en plus souvent des alpinistes, dont la disparition avait été signalée il y a plusieurs décennies», rappelle la police.