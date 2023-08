Pakistan: Un alpiniste nettoie le K2 en hommage à son père disparu

Gardiens de la montagne

Ce sommet doit son nom à un géomètre de l’Inde britannique, dont ce fut la deuxième montagne mesurée de la chaîne du Karakoram. Il est situé dans un cul-de-sac glacial, à la frontière chinoise, à des jours de marche de toute localité, et son ascension est réputée plus compliquée et techniquement plus exigeante que celle de l’Everest, plus haut de 238 mètres. L’hiver, les rafales de vent peuvent y atteindre les 200 km/h et les températures chutent jusqu’à -60 degrés.