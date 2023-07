Un alpiniste suisse perd la vie en voulant secourir deux personnes

L’accident, qui a fait un mort et deux blessés, a eu lieu sur l’aiguille d’Argentière.

Un Suisse a trouvé la mort dimanche lors d’une course sur l’aiguille d’Argentière, dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Il faisait partie d’un groupe de six personnes, composé de quatre femmes et deux hommes, qui a dévissé à la mi-journée. Ils étaient répartis en trois cordées, relate «Le Dauphiné Libéré».