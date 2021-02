Disparition de Delphine Jubillar : Un amant et une dispute au cœur de la disparition?

L’infirmière française de 33 ans s'est volatilisée il y a deux mois. Depuis, les hypothèses vont bon train, mais les enquêteurs ne négligent aucune piste.

Delphine et Cédric Jubillar sont mariés depuis 2013.

Qu'est-il arrivé à Delphine Jubillar? Deux mois après la disparition de l'infirmière de 33 ans dans le Tarn, en Occitanie, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace de cette mère de deux enfants de 6 ans et 18 mois. Ce qui ne les empêche pas de travailler sur plusieurs pistes. Celle d'une dispute conjugale quelques heures avant les derniers signes de vie de Delphine Jubillar intrigue particulièrement la police, rapporte La Dépêche du Midi.

Ce n'est un secret pour personne, la relation entre Delphine et son mari Cédric est plus que tumultueuse et le couple envisage très sérieusement le divorce. La résidente de Cagnac-les-Mines devait d'ailleurs s'installer seule dans un appartement au début de l'année 2021. Une séparation compliquée par l'apparition d'un amant dans l'équation. M. Jubillar aurait en effet appris l'existence de cette relation extraconjugale lors de la dispute sus-mentionnée.