Bâle-Campagne : Un amateur d’animaux exotiques puni car il s’en occupait mal

L’homme détenait un scorpion dans un terrarium non fermé et ne disposait pas d’antidote en cas de piqûre.

Le zoo privé d’un Bâlois de 54 ans abrite une longue liste de petits animaux: scorpion, tortues d’eau, caille des blés, Roselin cramoisi, canaris, padda de Java, perroquets, brochet de rivière et encore de nombreuses autres espèces d’oiseaux et de poissons. Lors de deux contrôles en février et en septembre 2022, l’office vétérinaire de Bâle-Campagne a découvert une situation catastrophique. Les problèmes constatés remplissent six pages de rapport.

Des conditions de détention déplorables

Ainsi, les tortues vivaient sans possibilité de cachette, sans eau potable ou d’endroit pour la baignade, et les reptiles étaient en outre détenus dans des conditions inadaptées. De plus, certains oiseaux, dont il n’avait pas déclaré la détention au canton, croupissaient parmi les excréments. Les contrôleurs ont découvert le cadavre d’un volatile dans la volière sale, en train de se décomposer au milieu d’œufs avariés. Les inspecteurs ont également remarqué que l’homme possédait un scorpion dans un terrarium ouvert. Il ne disposait pas d’antidote qui devrait être injecté en cas de piqûre de scorpion. En plus, il ne savait pas non plus où se procurer ce produit.