Peine réduite pour l'un des braqueurs de Chavornay (VD)

En juillet dernier, Hakan* et Avni*, deux trentenaires suisses d’origine kurde avaient été condamnés à des peines de prison pour leur participation dans l’attaque perpétrée contre un fourgon blindé en 2018, à Chavornay (VD). Leurs avocats avaient fait appel du jugement. Si l’instance cantonale a rejeté la requête du conseil d’Hakan, la cour a, par contre, partiellement admis l’appel pour Avni. «Mon client a admis avoir participé en amont aux faits de Chavornay, sans être sur place, exprimant des regrets. Il n'était toutefois pas le professionnel retenu en première instance, mais plutôt un amateur naïf et en retrait», a commenté l’homme de loi.

Ainsi, Avni, qui avait écopé d’une peine de prison de 7 ans, voit sa condamnation écourtée d’un an et demi. «Cette réduction de peine est une bonne nouvelle, car elle permettra à mon client de sortir prochainement de prison», a réagi l’avocat genevois. Avec le temps déjà passé en détention, Avni pourrait en effet être libéré conditionnellement dans quelques mois.

Son défenseur, Me Robert Assaël, regrette toutefois que la cour cantonale ait maintenu la créance compensatrice de 25 millions exigée à son client: «Il n’a rien touché de l’argent dérobé. Cette créance n’est pas conforme au Code pénal, car elle rend plus difficile, et c’est un euphémisme, toute réinsertion. Il faudrait à mon client 2083 ans pour rembourser cette somme par acomptes mensuels de 1000 francs.»