Hockey sur glace - Un Ambri peu inspiré bat un HC Ajoie décevant

Le HC Ajoie a certainement manqué le coche en première période, lorsque le début de partie aurait très bien pu tourner en sa faveur. Devant les filets pour commencer, le gardien Viktor Ö stlund, préféré à Tim Wolf, s’est interposé à deux reprises avec brio devant des attaquants qui se sont présentés seuls face à lui (3e, Zwerger et 7e, Kneubühler). Deux arrêts déterminants qui ont eu pour effet de plonger Ambri dans le doute et qui auraient dû donner un coup de fouet au HCA. Les premiers sifflets du public de la Gottardo Arena ont d’ailleurs déjà retenti après moins de 10 minutes de jeu. À ce moment-là, Ambri n’était vraiment pas dans le coup.

Mais au lieu d’en profiter et de laisser les Léventins continuer à balbutier leur hockey, les joueurs de Gary Sheehan ont remis leurs adversaires sur les bons rails en leur « offrant » un premier but alors qu’il restait 53 secondes à jouer en première période. Une relance affreuse de la défense jurassienne a permis à Bürgler et Kneubühler de combiner habilement avant d’ouvrir la marque (20e, Bürgler). Un but tombé contre le cours du jeu qui a redonné un peu de confiance et d’élan à la formation léventine. Une réussite qui a aussi plombé le reste de la soirée du HCA.