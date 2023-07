Un Américain a parcouru 37 millions de kilomètres en avion

Trente-sept millions de kilomètres, soit 12’000 vols et près de 925 fois le tour de la Terre, c’est ce qu’a parcouru Tom Stuker depuis 1990. Il y a 33 ans, cet Américain de 69 ans a acheté le seul billet d’avion valable à vie de la compagnie United Airlines pour la somme de 290’000 dollars. «Le meilleur investissement de ma vie», raconte-t-il au «Washington Post» le 23 juin. En 2019, année où il a le plus voyagé, il a effectué 373 vols en 365 jours, parcourant ainsi 2,25 millions de kilomètres. «Cela m’aurait coûté 2,44 millions de dollars», estime-t-il.

Un avion à son nom

Ce consultant dans l’industrie automobile se déplace beaucoup pour son travail. «Il m’est arrivé de dormir 12 nuits d’affilée dans un avion, en faisant des allers-retours entre Newark et San Francisco ou entre Bangkok et Dubaï», détaille celui qui utilise les miles cumulés à chaque voyage pour s’offrir des vacances en croisière ou des nuits dans des hôtels de luxe. «J’en fais également profiter mes proches.» Sur son compte Instagram, le natif du New Jersey montre comment la compagnie aérienne le soigne. À chaque million de kilomètres, celle-ci organise une cérémonie. Elle a d’ailleurs même baptisé un appareil du nom de son plus fidèle client.

Interrogé en 2020 par le magazine «GQ», il confiait aimer la sensation du vol, car elle lui permet de s’évader des soucis du quotidien. Quant à son impact environnemental, il ne remet pas en cause ses trajets: «L’avion va voler que je sois dedans ou pas. L’empreinte carbone serait beaucoup plus importante si je volais en jet privé. Ceux qui prennent des jets privés auraient bien plus d’impact que moi s’ils volaient en avion commercial.»