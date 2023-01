Utah: un Américain abat sept membres de sa famille et retourne son arme contre lui

Utah (USA) : Un Américain abat sept membres de sa famille et retourne son arme contre lui

L’homme a tué ses cinq enfants, son épouse et sa belle-mère avant de se donner la mort, ont annoncé, jeudi, les autorités d’Enoch City, dans l’ouest des États-Unis.

Un homme de 42 ans a tué ses cinq enfants, sa femme et sa belle-mère par arme à feu avant de se suicider dans l’ouest des États-Unis, ont annoncé, jeudi, les autorités locales. Les premiers éléments de l’enquête «suggèrent que le suspect s’est suicidé après avoir tué sept autres personnes dans le foyer», a expliqué dans un communiqué d’Enoch City, dans l’Utah, où a eu lieu la tragédie.

Les cinq enfants étaient âgés de 4 à 17 ans. Le suspect, Michael Haight, a également tué sa femme de 40 ans et sa belle-mère de 78 ans, avant de retourner son arme contre lui. L’enquête doit se poursuivre avec l’audition de témoins du drame et l’autopsie des corps, ajoute la même source.

Enoch City est une petite ville de 7000 habitants située dans le sud-ouest de l’Utah, à plus de quatre heures de route de la capitale de l’État, Salt Lake City. Joe Biden et sa femme, Jill, «sont en deuil avec la population d’Enoch City», a fait savoir la Maison-Blanche. «Trop d’Américains ont perdu des proches ou ont vu leur vie bouleversée à cause de la violence armée», a ajouté la porte-parole de l’Exécutif, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.