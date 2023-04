Antilles françaises: Un Américain acquiert le domaine Rockfeller de Saint-Barth à prix d’or

La propriété, la plus vaste de l’île caribéenne, s’étend sur près de 52 hectares et a d’abord appartenu à l’ancien banquier disparu en 2017, petit-fils du fondateur de la dynastie de l’industriel John D. Rockefeller.

Elle avait ensuite été rachetée, au début des années 1990, par Steve et Linda Horn, des producteurs de publicités télévisées aux Etats-Unis, qui cherchaient à s’en séparer depuis le passage de l’ouragan Irma en 2017 qui avait causé d’importants dommages à la villa et sur l’île, lieu de villégiature des stars et place forte du tourisme de luxe.