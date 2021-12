Etats-Unis : Un Américain de 79 ans, dernier condamné à mort exécuté en 2021

Condamné en 1985, Bigler Stouffer a été exécuté «sans complication» dans le pénitencier de McAlester aux USA jeudi, malgré de multiples recours.

Multiples recours

Cocktail létal

La peine de mort décline en droit et en pratique depuis une dizaine d’années aux Etats-Unis. 23 Etats l’ont abolie, dont la Virginie cette année, et trois (Californie, Oregon, Pennsylvanie) observent un moratoire.

Les autres sont confrontés à des guérillas juridiques de plus en plus intenses, à une opinion publique très sensible aux doutes sur la culpabilité des condamnés et à des problèmes d’approvisionnement en substances létales, les grands laboratoires pharmaceutiques ne voulant pas être associés à la peine de mort.