Russie: Un citoyen américain placé en détention pour espionnage 

Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines en Russie.

Affaire classée secrète

Selon l’agence Interfax, cet Américain d’origine russe, Gene Spector, est accusé d’espionnage, a plaidé coupable et conclu un accord de collaboration avec les enquêteurs. Il encourt jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. L’agence publique Ria Novosti précise que l’affaire a été classée secrète et ses détails ne sont pas connus.

En septembre 2022, Gene Spector avait déjà été condamné à trois ans et demi de prison pour «corruption» dans une affaire concernant une ancienne assistante de l’ex-vice Premier ministre russe Arkadi Dvorkovitch, qui a elle aussi été condamnée par la justice. Une première condamnation en 2021 dans cette affaire de corruption avait été annulée en appel et renvoyée au tribunal pour un nouvel examen en juillet 2022. Selon l’agence TASS, Gene Spector est né et a grandi en Russie avant de s’installer aux Etats-Unis dont il a obtenu la nationalité. Il occupait le poste de président du conseil d’administration du groupe de sociétés russes Medpolimerprom.