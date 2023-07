Assaut du Capitole: Un Américain poursuit Fox News en diffamation

Ray Epps était présenté comme un «agent infiltré du FBI» ayant incité la foule «à pénétrer de façon violente au sein du Capitole», selon la même source. Il affirme avoir reçu des menaces de mort et perdu son travail, avoir été obligé de déménager et souffert «d’anxiété» en raison de ces accusations infondées.

Cet ancien Marines, qui dit avoir voté pour Trump en 2016 et 2020, se décrit comme un téléspectateur régulier de Fox News. Il s’était rendu à la manifestation du 6 janvier 2021, persuadé que «l’élection avait été volée» au milliardaire à cause des «mensonges diffusés par Fox» mais il n’était pas entré dans l’enceinte du Congrès, souligne la plainte. Ray Epps requiert qu’un montant non défini de dommages et intérêts soit déterminé par un jury.