Peine de mort: Un Américain qui a tué deux gardiens de prison a été exécuté

Après avoir échangé plusieurs minutes avec les gardiens, il avait sorti un pistolet et leur avait tiré dans la tête. L’un était mort immédiatement, l’autre après avoir reçu une autre salve de balles. Michael Titius avait ensuite essayé d’ouvrir la cellule de son ami, sans y parvenir, et avait pris la fuite avec la compagne de Roy Vance. Leur véhicule était tombé en panne un peu plus loin et ils avaient été arrêtés dès le lendemain.