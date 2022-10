Stockholm : Un Américain remporte son deuxième Prix Nobel

Le Prix Nobel de chimie 2022 a été décerné mercredi au Danois Morten Meldal, à l’Américaine Carolyn Bertozzi et à son compatriote Barry Sharpless, qui réussit l’exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel. Il avait remporté ce même prix de chimie en 2001, mais seul cette fois-là. Il avait été récompensé pour ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique. Le trio est aujourd’hui récompensé «pour le développement de la chimie clic et de la chimie bioorthogonale», a annoncé le jury dans sa décision.

Barry Sharpless, 81 ans, est seulement la cinquième personne à décrocher deux fois un Nobel. Les quatre autres sont Marie Curie, Prix Nobel de physique en 1903 et celui de chimie en 1911, Linus Pauling, Prix Nobel de chimie en 1954 et Prix Nobel de la paix en 1962 pour sa campagne contre les essais nucléaires, John Bardeen, Prix de Nobel de physique en 1956 et 1972 et, enfin, Frederick Sanger, Prix Nobel de chimie en 1958 et 1980.