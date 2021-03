Irak : Un Américain tué lors d’une attaque deux jours avant l’arrivée du pape

Dix roquettes ont touché mercredi une base abritant des soldats américains en Irak, provoquant la mort d’un sous-traitant civil américain, deux jours avant une visite historique du pape François dans le pays.

Cette nouvelle attaque, précédée de plusieurs avec le même mode opératoire ces dernières semaines, vient rappeler à quel point la première visite d’un souverain pontife en Irak est un casse-tête logistique. «Je me rendrai en Irak», a malgré tout déclaré le pape, expliquant vouloir «rencontrer un peuple qui a tant souffert, rencontrer cette Église martyre».

Les États-Unis, qui déploient quelque 2500 soldats en Irak dans le cadre de la lutte antijihadistes, se sont abstenus d’accuser directement une des factions armées irakiennes pro-Iran pour ces attaques. «Nous sommes en train d’identifier qui est responsable et nous prendrons des décisions en fonction de cela», s’est contenté de déclarer le président Joe Biden, interrogé sur une possible réponse américaine.

Les tensions entre les deux puissances agissantes en Irak, la République islamique d’Iran et les États-Unis, des ennemis jurés, pourraient constituer un obstacle au déroulé du programme papal. De même que la pandémie au moment où l’Irak a enregistré mercredi plus de 5100 contaminations au Covid-19, un record, en dépit des restrictions sanitaires.

Un sous-traitant tué

Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne d’Aïn al-Assad (ouest), plusieurs sont tombées à l’intérieur de la section où sont stationnés des soldats et des drones américains de la coalition internationale antijihadistes, selon des sources de sécurité irakienne et occidentale. Un sous-traitant civil est décédé d’une crise cardiaque à cause de cette attaque, ont-elles ajouté. Le Pentagone a indiqué que la victime était de nationalité américaine.