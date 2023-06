Football: Un ami de Vinicius victime de racisme avant Brésil-Guinée

Un ami et conseiller de la star brésilienne Vinicius a été victime d'un acte raciste avant le match amical entre le Brésil et la Guinée, samedi à Barcelone, ont indiqué le joueur et la Confédération brésilienne de football (CBF). À l'occasion de ce match remporté 4-1 par les Brésiliens, la Seleçao portait un maillot noir pour protester contre les discriminations raciales, à l'initiative de Vinicius, victime de racisme à plusieurs reprises dans le championnat espagnol.