France : Un an après, la France rend hommage à Samuel Paty

Des hommages au professeur Samuel Paty ont lieu samedi dans sa ville des Yvelines, où il enseignait, mais aussi à Paris, où sa famille sera reçue à l’Élysée.

Un an jour pour jour après son assassinat, des hommages au professeur Samuel Paty ont lieu samedi dans le Val-d’Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait, et à Paris où sa famille sera reçue à l’Élysée.

Dès 10h30, dans l’entrée du ministère de l’Éducation nationale, doit être inaugurée «une plaque qui pour toujours rendra hommage à Samuel Paty», selon les mots du ministre Jean-Michel Blanquer. Le Premier ministre Jean Castex et d’autres membres du gouvernement seront présents aux côtés des parents et de la famille de Samuel Paty.

En début d’après-midi, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), lors d’une rare prise de parole, des enseignants du collège du Bois d’Aulne où Samuel Paty enseignait prononceront un discours, notamment devant des élèves et des parents, l’ancienne principale de l’établissement et le ministre de l’Éducation nationale.

Monument en forme de livre

Vendredi, déjà, d’innombrables écoles, collèges et lycées à travers la France avaient honoré la mémoire de l’enseignant d’histoire-géographie, sauvagement assassiné le 16 octobre 2020 – poignardé et décapité – pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Slams sur la liberté

Depuis un an, les professeurs traumatisés du collège du Bois d’Aulne, sollicités par les médias, avaient gardé le silence. Mais la commémoration approchant, sept des cinquante enseignants du collège ont accepté cette semaine de raconter à «Libération» et à France Inter «leur Samuel Paty», impliqué auprès de ses élèves et toujours prêt à débattre avec ses collègues: «un être humain comme les autres» et non «l’espèce de mythe» que l’attentat l’a fait devenir malgré lui, a dit l’un d’eux.