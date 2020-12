Tensions USA-Iran : Un an après l’assassinat de Soleimani, l’Irak redoute le pire

Alors que Donald Trump est sur le départ, les Irakiens craignent que leur pays ne devienne le théâtre d’un nouveau bras de fer sanglant entre les Etats-Unis et l’Iran.

Un an après l’assassinat par Washinton du général iranien Qassem Soleimani et de l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, les Irakiens redoutent un nouvel affrontement américano-iranien dans leur pays plus polarisé que jamais et où Donald Trump peut encore mener un baroud d’honneur.