Etats-Unis – Un an après l’assaut du Capitole, ils traquent encore les coupables sur le Net

États-Unis : Un an après l’assaut du Capitole, ils traquent encore les coupables sur le Net

Mi-journalistes, mi-policiers, des privés se sont donné pour mission de traquer sur internet les partisans de Donald Trump qui ont, le 6 janvier 2021, envahi le siège du Congrès à Washington.

Le 6 janvier 2021, des manifestants avaient pris d’assaut le Capitole, à Washington, frappé des policiers et des journalistes, et dégradé le temple de la démocratie américaine.

«On est quelque part entre journalistes et policiers»: depuis un an, Kay traque derrière son ordinateur les partisans de Donald Trump ayant attaqué le Capitole le 6 janvier, grâce aux montagnes d’informations en accès libre sur les réseaux sociaux.

Habitante de l’État du Washington, dans l’ouest des Etats-Unis, la jeune maman de 34 ans n’a jamais mis les pieds dans la capitale fédérale. Mais le 6 janvier 2021, elle a regardé avec «horreur» les centaines de manifestants prendre d’assaut le Congrès, frapper policiers et journalistes et commettre des dégradations dans le temple de la démocratie américaine.

Ayant travaillé dans la production vidéo, elle commence alors à visionner les milliers d’heures d’images diffusées à la télévision, sur YouTube ou les réseaux sociaux, des informations «en source ouverte» accessibles à tous et non classifiées. Elle traque aussi les profils des utilisateurs de Facebook ou de plateformes plus obscures et plus conservatrices comme Bitchute.