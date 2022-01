États-Unis : Un an après l’assaut du Capitole, Joe Biden charge Donald Trump

Dans un discours d’une gravité rare, Joe Biden a chargé, jeudi, pour le premier anniversaire de l’assaut du Capitole, Donald Trump, qui a «tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir».

Pour Joe Biden, «l’ancien président perdant» a « créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l’élection de 2020» .

Sans jamais nommer celui qu’il n’a appelé que «l’ancien président» ou «l’ancien président perdant», une formulation propre à faire enrager le milliardaire républicain Donald Trump, Joe Biden a livré une attaque en règle depuis le Capitole, là même où des milliers de partisans de Donald Trump ont tenté, il y a un an, d’empêcher la certification de son élection.

Le démocrate de 79 ans a accusé son prédécesseur d’avoir «tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir» lors de l'«insurrection armée» du 6 janvier 2021. Donald Trump «a créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l’élection de 2020, il l’a fait car il préfère le pouvoir aux principes», et parce que «son ego blessé lui importe plus que notre démocratie», a asséné le président, qui n’avait encore jamais livré d’attaque aussi frontale.