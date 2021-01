Les 12 moments clés de la crise

Du premier mort officiel en Chine, le 11 janvier 2020, aux espoirs apportés par les vaccins, un an plus tard, retour sur la pandémie de Covid-19 en 12 moments clés.

- Émergence -Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est informée de cas inquiétants de pneumonie «de cause inconnue» dans la ville chinoise de Wuhan. Le 7 janvier 2020, la cause est identifiée: un nouveau virus de la famille des coronavirus. Quatre jours après, Pékin annonce le premier mort officiel de la maladie qui sera ensuite baptisée Covid-19.

- Poussée en Amérique latine -Le 7 juin, la pandémie dépasse les 400’000 morts et progresse fortement en Amérique latine. Le Brésil devient le deuxième pays le plus endeuillé, derrière les Etats-Unis, tandis que son président Jair Bolsonaro minimise la gravité de la maladie qu’il qualifie de «grippette». Lui-même sera infecté, comme Donald Trump après le Premier ministre britannique Boris Johnson.

- 2e et 3e vagues -Le seuil du million de morts dans le monde est franchi le 28 septembre. En Europe, les contaminations flambent en octobre et de nombreux pays décrètent des reconfinements ou couvre-feux. Des mesures partiellement allégées pour les fêtes de fin d’année. Mais l’émergence en Angleterre d’un variant plus contagieux oblige le 5 janvier Londres à reconfiner en urgence et au reste de l’Europe à durcir ses restrictions.