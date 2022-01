Birmanie – Un an après le coup d’Etat, Washington et l’ONU accroissent la pression

Birmanie : Un an après le coup d’État, Washington et l’ONU accroissent la pression

Sanctions de Washington et de Londres, enquête de l’ONU pour «crimes contre l’humanité» : la communauté internationale a accru lundi la pression sur la junte birmane, un an après le coup d’État qui l’a vue prendre le pouvoir.

Créé par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU en septembre 2018, ce mécanisme d’enquête a constitué des dossiers en vue de faciliter des procédures pénales. «Ceux qui envisagent de commettre des crimes doivent savoir que les crimes internationaux graves sont imprescriptibles», a souligné Nicholas Koumjian. «La justice internationale a la mémoire très longue et, un jour, les auteurs des crimes internationaux les plus graves commis en Birmanie devront rendre des comptes», a-t-il averti.

Parmi les personnes visées par ces sanctions, prises en coordination avec le Royaume-Uni et le Canada, figurent les plus hauts responsables judiciaires du pays, le procureur général Thida Oo, le président de la Cour suprême Tun Tun Oo et le chef de la commission anti-corruption Tin Oo, selon un communiqué du Trésor américain. Quatre autres personnes et deux entités accusées de soutenir financièrement la junte, notamment par la fourniture d’armes et d’équipements, sont également visées par ces sanctions.