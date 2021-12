Fille de Tony Carreira  – Un an après sa mort, Sara Carreira est n1 au Portugal

Fille de Tony Carreira : Un an après sa mort, Sara Carreira est n°1 au Portugal

Début décembre, la justice a prononcé quatre mises en examen alors que la fille du célèbre chanteur portugais, morte il y a un peu plus d'un an, cartonne dans les charts.

Parmi elles figure Ivo Lucas, le petit ami de Sara, qui conduisait la voiture. Il est aujourd'hui accusé d'homicide par négligence. En roulant «entre 131 et 138 km/h» (selon les éléments de l'enquête) sur l'autoroute, il n'avait pas pu éviter la collision avec la voiture de Cristina Branco, célèbre chanteuse de fado. Cette dernière est, elle aussi, mise en examen dans cette affaire.

Elle est accusée de n'avoir pas réduit sa vitesse – elle roulait entre 108 et 114 km/h – et avait été surprise par la lenteur de la voiture qui la précédait. Le conducteur de l’automobile, Paulo Neves, qui roulait «entre 28 et 32 km/h avec 1,18g/litre d’alcool dans le sang», est également mis en examen, tout comme Tiago Pacheco, qui a percuté à vive allure le côté droit de la voiture dans laquelle Sara Carreira avait pris place.