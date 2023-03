Pays-Bas: Un an après un braquage, une foire d’art redémarre

Bague, peintures, diamants

À la vente, on retrouve des œuvres anciennes, comme celles du maître baroque flamand Anthony van Dyck, mais aussi la première carte imprimée d’Amsterdam, datant d’environ 1544, et de l’art chinois ancien et sud-coréen moderne. Des bijoux sont également en vente, notamment une bague Trombino, ornée d’une émeraude de 10,4 carats et de diamants et conçue par Bulgari. Une autre œuvre disponible est la peinture du pointilliste français Paul Signac, datant de 1924, montrant le port néerlandais de Rotterdam. Prix demandé: 3,8 millions d’euros.