Un prétendu réalisateur Netflix écope d'un an avec sursis

Un homme qui prétendait réaliser un court métrage pour Netflix et se disait atteint d’un cancer incurable a été condamné à un an de prison avec sursis à Vesoul (est de la France) pour avoir escroqué six personnes qui lui réclament désormais plus de 200’000 euros (près de 193’000 francs). Le Tribunal correctionnel a également prononcé à son encontre une injonction de soins et une interdiction de réaliser et/ou de gérer une société de production pendant cinq ans, a indiqué vendredi à l’AFP le greffe correctionnel du Tribunal judiciaire.