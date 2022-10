Un an avec sursis requis contre Jean-Marc Morandini

Le troisième cas évoqué ce lundi devant la cour est celui de Clément (prénom modifié). En 2009, cet ado de 16 ans était inscrit sur un site de casting et a reçu un mail d’une certaine Claire, un pseudonyme derrière lequel se cachait Jean-Marc Morandini. On lui a alors fait miroiter un rôle pour un remake de «Ken Park», un film qui mettait en scène des relations sexuelles très crues entre adolescents, et Clément s’est rendu au domicile de l’animateur. Selon son récit, l’animateur lui a fait visionner des passages très explicites du film, l’a conduit à se dénuder devant son objectif et lui a demandé de se masturber, ce qu’il refusera avant de claquer la porte. «Ça m’a traumatisé», confie-t-il.